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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس المتهمين بقتل بودى جارد التجمع

الإثنين 29/مارس/2021 - 02:26 م
حبس المتهمين
حبس المتهمين
حسام التمساح
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، بحبس المتهمين بقتل "بودي جارد"، بمنطقة النرجس بنطاق قسم شرطة الشروق التجمع الأول، بسبب خلافات على بيع عقار سكني، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال 10 متهمين تم ضبطهم في الواقعة، حيث أكدوا جميعهم بعدم وجود نية لقتل المجني عليه ، وأن ما حدث كان شجارا فيما بينهم، بسبب خلافات مع صاحب العقار واحد قاطني الشقق، الذي استعان بالمجني عليه لتخويفهم مستغلا " قوة جسده كبودي جارد"، إلا أن الأمر انتهي بإطلاق أحدهم النار عليه، ليسقط على الأرض غارقا في دمائه.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين طرفي الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأصدرت النيابة 3 قرارات للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة، إذ أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة، وسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية، واستعجال تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه، واستدعاء الضابط مجري التحريات وشهود العيان للاستماع لأقوالهم حول الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا مفاده وجود جثة داخل شقة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، على الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على جثة شخص مصاب بطلق نارى.

وبعمل التحريات تبين استعانة أحد ملاك الشقق بالعقار محل الخلاف بالضحية للتشاجر مع الطرف الآخر، نظرا لوجود نزاع فيما بينهما على ملكية الشقة، وقام على أثره الطرف الآخر بإطلاق إعيرة نارية على الضحية وتوفي في الحال.

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