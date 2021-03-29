جانتس يلغى جلسة الحكومة الإسرائيلية.. والليكود: فضيحة لا تصدق

قرر رئيس الوزراء البديل بيني جانتس إلغاء جلسة الحكومة المقررة لهذا اليوم بسبب عدم تعيين وزير للعدل، وفقا لما نقله موقع قناة i24.وقال مكتب جانتس في بيان: "في ظل رفض كتلة الليكود ونتنياهو تعيين وزير ثابت للعدل خلال جلسة الحكومة المذكورة، وهو ما من شأنه الإضرار بسيادة القانون والديمقراطية، فإن جلسة الحكومة لن تعقد".وردا على قرار جانتس أصدر حزب الليكود بيانا أكد فيه أن هذا الإجراء فضيحة لا تصدق.وقال بيان الليكود "باسم التعيينات والوظائف، يمنع غانتس توقيع عقود للحصول على ملايين جرعات اللقاحات الضرورية لمواطني إسرائيل للتطعيم القادم".وأوضح بيان الليكود أنه "إذا لم تصادق الحكومة فورا على عقود شراء اللقاح التي أبرمها رئيس الوزراء نتنياهو، فإن هذه الكميات ستذهب إلى دول أخرى".وأشار البيان إلى أن غانتس يتصرف بشكل غير مسؤول، ويهدد سلامة وصحة جميع المواطنين الإسرائيليين.