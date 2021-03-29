أقل من 18 عامًا.. «التضامن» توضح إجراءات منح ومساعدات الأطفال

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تقديم منح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة، مؤكدة عبر موقعها الإلكتروني أنه يتم تحديد القيمة وفقًا لعدد الأطفال، بالإضافة إلى أنه يتم تقديم منحة دراسية شهريــة لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعـــاش بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط بحد أقصى (200) جنيه شهريًا لمدة (8) أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي، وأن يكون ليس له مصدر دخل ثابت.وعن إجراءات الحصول على الخدمة هي:- يقدم طلب الحصول على المعاش على طلب الحصول على الخدمة بعد استيفاء بياناتها بوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة.الفئات المستحقــة:- الأطفال الأيتام أو مجهولــي الأب أو الأبوين.- أطفــال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيـت.- أطفـــال المسجون لمدة لا تقل عن 3 سنوات.