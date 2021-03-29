فلسطين: تسجيل 6 قوائم لانتخابات المجلس التشريعي

قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، المهندس هشام كحيل، اليوم الاثنين، إن عدد القوائم التي سجلت لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية، بلغت 6 قوائم في الانتخابات المقرر عقدها في الثاني والعشرين من شهر مايو المقبل.وتوقع في بيان صحفي اليوم الاثنين تسجيل قوائم أخرى خلال الساعات واليومين المقبلين.وبحسب كحيل، رصدت اللجنة تجاوزات لبعض القوائم التي سجلت لخوض الانتخابات، مثل ممارسة دعاية انتخابية قبل الموعد المحدد، وجرى إبلاغ منسقي هذه القوائم رسميًا للتوقف عن ذلك.