الوزراء الروسي يؤكد استقرار الوضع في البلاد بشأن كورونا

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين استقرار الوضع الصحي في بلاده خاصة فيما يتعلق بانتشار فيروس "كورونا".وقال ميشوستين - خلال اجتماع عقده مع نوابه اليوم الاثنين - إن "الوضع الآن مع انتشار العدوى مستقر".من جانبه، أكد ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، أن الوضع الوبائي فيما يخص انتشار فيروس "كورونا" في روسيا يبعث على التفاؤل الحذر.وفي غضون ذلك، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الاثنين، تسجيل 8711 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة 4 ملايين و528 ألفا و543 حالة.