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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفيرا الأردن وتونس يهنئان القيادة المصرية على إنهاء أزمة السفينة

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:59 م
السفينة الجانحة في
السفينة الجانحة في قناة السويس
أمينة ذكى
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هنأ سفراء الأردن وتونس لدى مصر، القيادة المصرية على إنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس.

وكتب سفير الأردن لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أمجد العضايلة، على حسابه عبر "تويتر": بعد جهود جبارة متواصلة لأبطال القناة ومساعيهم المشهودة متطلعين أن تتكلل الجهود بإعادة حركة الملاحة العالمية إلى سابق عهدها في القناة خلال الساعات القادمة

وتقدم السفير محمد بن يوسف سفير تونس في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بخالص التهاني لمصر قيادة وحكومة وشعبا للنجاح في تعويم السفينة في وقت قياسي، مثمنًا التغلب على كل تعقيدات العملية بفضل خبرة وكفائة وعزيمة المصريين.

يأتي هذا فيما أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، صباح اليوم الإثنين، أن حالة سفينة الحاويات البنمية الجانحة سالمة وسيتم قطرها للبحيرات المرة.

وأكد: أنه تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80%، وأن العمل مستمر على مدار الساعة حتى يتم تعويم السفينة بالكامل.

وأضاف: "بدأنا تعويم السفينة بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر؛ حيث ابتعدت مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار".

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