سوريا تعيد رحلاتها مع موسكو بداية من 3 إبريل

أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الاثنين، عن تشغيل رحلة أسبوعية للخطوط الجوية السورية بين دمشق وموسكو وبالعكس، وذلك كل يوم سبت، بداية من 3 أبريل المقبل.وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إنه سيتم تشغيل الرحلة الجوية الأسبوعية بين دمشق وموسكو بشكل أسبوعي، بعد توقف بسبب جائحة كورونا، وبذلك تكون الوزارة قد حددت تاريخ الرحلات وموعدها الأسبوعي بعدما أكدت في وقت سابق أنه سيتم استئنافها في الشهر المقبل، وفقا لما نقلته وكالة سانا السورية.كما نشر مكتب الخطوط الجوية السورية في العاصمة موسكو، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا عن مواعيد الرحلات.يذكر أن المقر العملياتي لمكافحة انتشار فيروس كورونا في الاتحاد الروسي قد أعلن للصحفيين، في وقت سابق، إن روسيا ستستأنف رحلاتها مع ألمانيا وفنزويلا وسوريا وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا اعتبارا من 1 أبريل.