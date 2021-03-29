ارتفاع مؤشر سوق العمل في ألمانيا في مارس

ارتفع مؤشر سوق العمل في ألمانيا في مارس الجاري، وذلك رغم الخوف من طفرات فيروس كورونا وارتفاع أعداد الإصابات الجديدة.وارتفع مؤشر معهد نورنبرج لأبحاث سوق العمل والتوظيف (آي ايه بي) في الشهر الجاري مجددا ليصل إلى 101.7 نقطة، وهو ما يمثل نتيجة إيجابية، حيث تعتبر نتيجة المؤشر محايدة عند النقطة 100.ويعطي مؤشر معهد نورنبرج التابع للوكالة الاتحادية للعمل صورة عن تطورات سوق العمل المتوقعة في الشهور الثلاثة المقبلة.كانت آخر مرة يسفر فيها مؤشر سوق العمل عن مثل هذه القيمة الإيجابية في فبراير 2020،أي قبل بدء أزمة كورونا.