كنيسة السيدة العذراء في روما تحتفل بأحد الشعانين

احتفلت كنيسة السيدة العذراء بروما بأحد الشعانين، وترأس القداس الأب روماني فوزي، راعي الكنيسة.وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك جاء بمشاركة الأب بيتر جادالله اليسوعي، وحضور شعب الكنيسة لاستقبال المسيح بالسعف.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه بعد الانتهاء من القداس بدأت صلاة الجناز العام، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.وبدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.