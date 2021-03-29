تونس: 48 ألفا و653 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الاثنين، أن 48 ألفا و653 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) حتى أمس، وهو اليوم السادس عشر من الحملة الوطنية للتطعيم.وأوضحت وزارة الصحة التونسية – بحسب بيان على الصفحة الرسمية - أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الأحد بلغ 4 آلاف و342 شخصا، في مختلف مراكز التلقيح ال 25 المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.وأضاف البيان أن عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس الأحد 744 ألفا و326 شخصا.