إثبات النسب متاهة قانونية مؤتمر صحفي تنظمه قضايا المرأة..اليوم

فى ظل أزمات إثبات النسب التى شاهدها المجتمع المصري مؤخرا، تنظم مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الإثنين الموافق 29 مارس الجارى، مؤتمرا صحفيا يحمل عنوان "إثبات النسب متاهة قانونية".ويدور النقاش فى المؤتمر حول قضية النسب لابنه أمل عبد الحميد، ضحية الاغتصاب بالمنصورة، وهى القضية التى تنظرها المحكمة بالمنصورة فى أولى جلسات قضية إثبات النسب يوم الخميس 8 أبريل المقبل.ويتحدث خلال المؤتمر عدد من المتخصصين وهم: الدكتورة شيرين غالب أستاذة الطب الشرعى والسموم بقصر العيني، والدكتورة زينب أبو الفضل أستاذة الفقه بكلية الآداب جامعة طنطا، وعبدالفتاح يحيى المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وسيد بدرة محامى أمل عبد الحميد فى قضية إثبات النسب،وتدير الحوار بالمؤتمر عزة سليمان المحامية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة.وسيتم عمل بث مباشر للمؤتمر، عبر حساب المؤسسة، على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.