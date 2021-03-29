رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

أسامة الأزهري يؤم المصلين في جنازة الدكتور محمد وهدان بمسجد الشرطة

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:56 م
جريدة الدستور
كتب : عمرو رشدى
طباعة
أم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، المصلين في صلاة الجنازة على الدكتور محمد وهدان رئيس قسم الإعلام بكلية الدراسات الإسلامية، بجامعة الأزهر، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وكان وهدان، قد أوصى بأن تقام عليه صلاة الجنازة بنفس المسجد، الذي ظل يخطب الجمعة فيه أكثر من 20 عامًا، والدفن سيكون بمقابر العائلة بطنطا بعد صلاة العصر.

ونعى الدكتور أسامة الأزهري، الفقيد، سائلا الله عز وجل أن ينزله خير منزل وأن يتغمده برضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال الأزهري: إن الدكتور محمد وهدان فقيد العلم، وفقيد الأزهر، وفقيد مصر والأمة الإسلامية، وفقيد الدعوة إلى الله على بصيرة.

وتوفي أمس الدكتور محمد وهدان، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، وكان رحمه الله قد حفظ القرآن الكريم في سن صغيرة، والتحق بالمعهد الأحمدي بطنطا وحصل على الشهادة الابتدائية منه.

وكانت نشأته في بيت وأسرة متدينة، وفي بداية المرحلة الإعدادية بدأ يصعد المنبر لخطبة الجمعة، ثم حصل على الشهادة الثانوية الأزهرية، والتحق بقسم الإعلام بكلية اللغة العربية، وحصل على تقدير امتياز وكان الأول على دفعته فعُين معيدا بالكلية.

سافر بعثات خارجية إلى عدة دول أوروبية منها: النمسا وفرنسا وإنجلترا وساهم في إنشاء قسم الإعلام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالتعاون مع زميله الدكتور جمال النجار عام 1996م.

موضوعات متعلقة

حسام البدري يكشف حقيقة تمرد بعض اللاعبين ويتحدث عن أزمة شارة القيادة

الفريق أسامة ربيع: نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية

الصور الأولى لتحرك السفينة الجانحة من قناة السويس

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 29-3-2021 فى مصر


الصور

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

«عكاز الإرادة».. قصة طفلة سورية فقدت ساقها وتحلم بالدكتوراه (صور)

image description

ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 39 حالة بينهم 5 أطفال بأسيوط

image description

ندوة للتعريف بأهمية مبادرة «حياة كريمة» بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

حملات لإزالة التعديات على البناء المخالف بأسيوط

الأكثر قراءة

الفريق أسامة ربيع: نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية

التحقيقات الأولية فى جنوح السفينة: «القبطان هو السبب»

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

تشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب جنوح السفينة بقناة السويس

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

القبض على عضو فرقة ألاباما شيكس بسبب إساءة معاملة أطفال

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. علي الحفناوي يناقش «حكايات تاريخية» بالنيل الثقافية

ماتت قبل أيام.. مَن هى الفنانة التى غنّى لها حليم «خسارة فراقك»؟

دار المفكر العربي تصدر «نور والخاتم المسحور» لـ فاطمة وهيدي

«ملامح من مشوار الفنان يحيى عبده» فى جاليرى ضى السبت 3 أبريل