أسامة الأزهري يؤم المصلين في جنازة الدكتور محمد وهدان بمسجد الشرطة

أم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، المصلين في صلاة الجنازة على الدكتور محمد وهدان رئيس قسم الإعلام بكلية الدراسات الإسلامية، بجامعة الأزهر، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.وكان وهدان، قد أوصى بأن تقام عليه صلاة الجنازة بنفس المسجد، الذي ظل يخطب الجمعة فيه أكثر من 20 عامًا، والدفن سيكون بمقابر العائلة بطنطا بعد صلاة العصر.ونعى الدكتور أسامة الأزهري، الفقيد، سائلا الله عز وجل أن ينزله خير منزل وأن يتغمده برضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وقال الأزهري: إن الدكتور محمد وهدان فقيد العلم، وفقيد الأزهر، وفقيد مصر والأمة الإسلامية، وفقيد الدعوة إلى الله على بصيرة.وتوفي أمس الدكتور محمد وهدان، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، وكان رحمه الله قد حفظ القرآن الكريم في سن صغيرة، والتحق بالمعهد الأحمدي بطنطا وحصل على الشهادة الابتدائية منه.وكانت نشأته في بيت وأسرة متدينة، وفي بداية المرحلة الإعدادية بدأ يصعد المنبر لخطبة الجمعة، ثم حصل على الشهادة الثانوية الأزهرية، والتحق بقسم الإعلام بكلية اللغة العربية، وحصل على تقدير امتياز وكان الأول على دفعته فعُين معيدا بالكلية.سافر بعثات خارجية إلى عدة دول أوروبية منها: النمسا وفرنسا وإنجلترا وساهم في إنشاء قسم الإعلام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالتعاون مع زميله الدكتور جمال النجار عام 1996م.