رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية المحرق تنضم لقوافل تعليق الأنشطة بسبب كورونا

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:55 م
الأنبا بيجول
الأنبا بيجول
جرجس صفوت
طباعة
أعلنت إيبارشية زرابي دير المُحرق، للأقباط الأرثوذكس، تعليق كافة الأنشطة الكنيسة بدءً من امس الإثنين 29 مارس، بسبب ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والمعروف كذلك باسم "كوفيد 19".

وقال الأنبا بيجول أسقف الإيبارشية، ورئيس دير السيدة العذراء مريم للرهبان الأقباط الارثوذكس بأسيوط والمعروف بدير المحرق، إنه نظرًا لارتفاع حالات الاسصابة بالفيرس سيتم عمل حجوزات للقداسات الالهية يومي الاحد والجمعة، كما يتم الامتناع عن الافتقاد المنزلي والاكتفاء به عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار الأنبا بيجول إلى أنه تم تعليق كافة الانشطة الكنسية وفي طياتها مدارس التربية الكنسية المعروفة باسم مدارس الأحد، والاجتماعات العامة والمتخصصة، وكذلك الخدمات الشبابية.

لم يكن الانبا بيجول هو اول من اوقف الخدمات احترازا من موجة كورونا الثالثة بل سبقه رعاة كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للاقباط الارثوذكس بحي امبابة بمحافظة الجيزة، ومن نفس الطائفة ايبارشية قنا بأكملها، إضافة إلى صدور قرار مماثل من قبل الانبا باسيليوس فوزي مطران المنيا للاقباط الكاثوليك.

هذا وقد بدات الكنيسة في عمل حائط دفاعي تجاه الفيروس، حيث بدأ رجال الدين في الحصول على لقاح كورونا، وعلى رأسهم البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كما تناول من الاساقفة عدد كبير مثل الانبا ايلاريون اسقف عام كنائس غرب الاسكندرية وعدد اخر من الاساقفة، بينما انقسم الكهنة دفعات للحصول على اللقاح وجاء على رأسهم 130 راعيًا من ايبارشية غرب الاسكندرية.

موضوعات متعلقة

متحرش جديد داخل أتوبيس الجيزة.. والأمن يفحص الكاميرات

تحريك السفينة الجانحة يهبط بأسعار النفط بنسبة 1.7%

النائب العام يأمر بحبس 8 أشخاص في حادث قطاري سوهاج

جنسية قبطان وطاقم عمل السفينة الجانحة في قناة السويس


الصور

image description

«عكاز الإرادة».. قصة طفلة سورية فقدت ساقها وتحلم بالدكتوراه (صور)

image description

ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 39 حالة بينهم 5 أطفال بأسيوط

image description

ندوة للتعريف بأهمية مبادرة «حياة كريمة» بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

حملات لإزالة التعديات على البناء المخالف بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يتعهد بتعظيم الاستفادة من مزارع الجامعة

الأكثر قراءة

التحقيقات الأولية فى جنوح السفينة: «القبطان هو السبب»

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

تشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب جنوح السفينة بقناة السويس

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

القبض على عضو فرقة ألاباما شيكس بسبب إساءة معاملة أطفال

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

بلهارسيا وسرطان.. كيف بدأت رحلة حليم وزكي مع المرض وكيف انتهت؟

يحيى خليل يستضيف مغنية إيطالية فى ختام موسمه الفنى بالإسكندرية

ليست سعاد حسني وحدها.. نساء في حياة عبدالحليم حافظ

جولة بالسيارات الكلاسيكية بشوارع مصر الجديدة التراثية