إيبارشية المحرق تنضم لقوافل تعليق الأنشطة بسبب كورونا

أعلنت إيبارشية زرابي دير المُحرق، للأقباط الأرثوذكس، تعليق كافة الأنشطة الكنيسة بدءً من امس الإثنين 29 مارس، بسبب ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والمعروف كذلك باسم "كوفيد 19".وقال الأنبا بيجول أسقف الإيبارشية، ورئيس دير السيدة العذراء مريم للرهبان الأقباط الارثوذكس بأسيوط والمعروف بدير المحرق، إنه نظرًا لارتفاع حالات الاسصابة بالفيرس سيتم عمل حجوزات للقداسات الالهية يومي الاحد والجمعة، كما يتم الامتناع عن الافتقاد المنزلي والاكتفاء به عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.وأشار الأنبا بيجول إلى أنه تم تعليق كافة الانشطة الكنسية وفي طياتها مدارس التربية الكنسية المعروفة باسم مدارس الأحد، والاجتماعات العامة والمتخصصة، وكذلك الخدمات الشبابية.لم يكن الانبا بيجول هو اول من اوقف الخدمات احترازا من موجة كورونا الثالثة بل سبقه رعاة كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للاقباط الارثوذكس بحي امبابة بمحافظة الجيزة، ومن نفس الطائفة ايبارشية قنا بأكملها، إضافة إلى صدور قرار مماثل من قبل الانبا باسيليوس فوزي مطران المنيا للاقباط الكاثوليك.هذا وقد بدات الكنيسة في عمل حائط دفاعي تجاه الفيروس، حيث بدأ رجال الدين في الحصول على لقاح كورونا، وعلى رأسهم البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كما تناول من الاساقفة عدد كبير مثل الانبا ايلاريون اسقف عام كنائس غرب الاسكندرية وعدد اخر من الاساقفة، بينما انقسم الكهنة دفعات للحصول على اللقاح وجاء على رأسهم 130 راعيًا من ايبارشية غرب الاسكندرية.