قطار البدرشين يدهس شابا أسفل عجلاته

دهس قطار البدرشين شابا أثناء عبوره السكة الحديد بقرية مزغونة ما أدى لمصرعه في الحال.تلقت غرفة النجدة بلاغا بمصرع شاب أسفل عجلات القطار بقرية مزغونة في البدرشين، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة عبور "سيد. ع" في العقد الرابع من عمره أصل إقامته قرية غمازة الكبرى بالصف شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة تفاجأ بقدوم القطار، والذي اصطدم به ولقي مصرعه جراء ذلك؛ وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبد العال، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.