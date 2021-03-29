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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رواندا: نحتاج 120 مليون دولار لاستكمال التطعيم كورونا

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:52 م
التطعيم كورونا
التطعيم كورونا
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قالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الرواندية إن عملية التطعيم ضد فيروس (كوفيد -19) في رواندا بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتوزيع وتسهيل الحصول على اللقاح قد تكلف نحو 120 مليون دولار، بتكاليف قصيرة الأجل تصل إلى 47 مليون دولار، تزامنا مع بدء عملية التطعيم في مارس والتي من المتوقع أن تصل إلى 7.8 مليون شخص يمثلون 60 في المئة من سكان البلاد بحلول يونيو من العام المقبل.

وقال ريتشارد توسابي، وزير الدولة المسؤول عن الخزانة الوطنية، إنه يتم العمل جنبا إلى جنب مع كافة الشركاء وعلى رأسهم مجموعة البنك الدولي لجمع الأموال للقيام بعملية التطعيم.

من جهته، أفاد المدير القُطري للبنك الدولي في رواندا رولاند برايس، إن مجموعة البنك الدولي بصدد استكمال مقترح بشأن تمويل التطعيم لتقديمه إلى مجلس الإدارة في الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه يمكن أن يشهد الاقتراح توفير ما يصل إلى 30 مليون دولار لرواندا لدعم التطعيم الجاري في جميع أنحاء البلاد والذي من المتوقع أن يتيح استئناف الحياة الطبيعية وزيادة النشاط الاقتصادي.

وفي ظل التوقعات بأن يوفر مرفق "كوفاكس" المخصص لإتاحة لقاحات كورونا حوالي 1.2 مليون جرعة، ستتطلع رواندا للحصول على المزيد من الجرعات لتغطية ما يصل إلى 60 في المئة من السكان، كما حصلت رواندا على 2.6 مليون جرعة إضافية من فريق عمل اقتناء اللقاحات الإفريقية (AVATT) التابع للاتحاد الإفريقي.

وتم إنشاء AVATT من قبل الاتحاد الإفريقي كمكون لدعم استراتيجية اللقاح في إفريقيا التي أقرها مكتب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في أغسطس 2020، فيما يقوم بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (Afreximbank) بتسهيل المدفوعات من خلال تقديم ضمانات تعهدات مشتريات مسبقة تصل إلى ملياري دولار أمريكي للمصنعين نيابة عن الدول الأعضاء.

وقد حصل فريق AVATT على 600 مليون جرعة مؤقتة من لقاح كوفيد-19 من شركات "فايزر" و"جونسون آند جونسون" و"استرا زينيكا" ومن المتوقع أن تكون أول 50 مليون جرعة متاحة بحلول أبريل المقبل.

وتتوزع الـ2.6 مليون جرعة التي ستحصل عليها رواندا ما بين حوالي نصف مليون جرعة من شركة "فايزر"، وحوالي مليون جرعة من "جونسون آند جونسون" وحوالي مليون جرعة من لقاح "أسترا زينيكا"، ومن المتوقع أن تغطي هذه اللقاحات حوالي 1.8 مليون رواندي.

يشار إلى أنه حتى الآن تلقى أكثر من 250 ألف رواندي جرعاتهم الأولى من اللقاح، مما يجعل البلاد من بين الدول التي قامت بتلقيح أكبر عدد من مواطنيها في إفريقيا.

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