السكة الحديد: تأخيرات خط «القاهرة - أسوان» 50 دقيقة
الإثنين 29/مارس/2021 - 01:52 م
علا غزالطباعة
قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إن معدلات تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" وصلت إلى ما يقرب من ٤٥ دقيقة وذلك بسبب أعمال التطوير التي تشهدها المحطة.
وأضافت المصادر، في تصريحات للدستور، إن تأخيرات خط القاهرة - أسوان بلغت ما يقرب من ٥٠ دقيقة تأخيرات، لافتة إلى أن هناك تعليمات مشددة بشأن الالتزام بمعايير السلامة والأمان.
وأضافت المصادر، في تصريحات للدستور، إن تأخيرات خط القاهرة - أسوان بلغت ما يقرب من ٥٠ دقيقة تأخيرات، لافتة إلى أن هناك تعليمات مشددة بشأن الالتزام بمعايير السلامة والأمان.