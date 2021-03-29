السكة الحديد: تأخيرات خط «القاهرة - أسوان» 50 دقيقة

قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إن معدلات تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" وصلت إلى ما يقرب من ٤٥ دقيقة وذلك بسبب أعمال التطوير التي تشهدها المحطة.وأضافت المصادر، في تصريحات للدستور، إن تأخيرات خط القاهرة - أسوان بلغت ما يقرب من ٥٠ دقيقة تأخيرات، لافتة إلى أن هناك تعليمات مشددة بشأن الالتزام بمعايير السلامة والأمان.