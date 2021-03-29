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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السكة الحديد: تأخيرات خط «القاهرة - أسوان» 50 دقيقة

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:52 م
قطار
قطار
علا غزال
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قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إن معدلات تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" وصلت إلى ما يقرب من ٤٥ دقيقة وذلك بسبب أعمال التطوير التي تشهدها المحطة.

وأضافت المصادر، في تصريحات للدستور، إن تأخيرات خط القاهرة - أسوان بلغت ما يقرب من ٥٠ دقيقة تأخيرات، لافتة إلى أن هناك تعليمات مشددة بشأن الالتزام بمعايير السلامة والأمان.

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