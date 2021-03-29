نائب بالشيوخ يثمن نجاح هيئة قناة السويس في تعويم السفينة الجانحة

أشاد النائب محمد حمزة، عضو اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، وأمين شئون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بالدور الذي قامت به إدارة هيئة قناة السويس في تعويم سفينة الحاويات "إيفر جيفن" الجانحة في مجرى قناة السويس منذ 6 أيام، مهنئًا الشعب المصري باجتياز الأزمة.وأكد حمزة، في بيان له، أن ما قام به المصريون اليوم هو انتصار جديد لإرادة قيادة ودولة وجيل، قادر على حماية حقوق ومستقبل أولاده والحفاظ على مقدرات شعبه، فعلى الرغم أن كل التقارير العالمية أكدت أستحالة تعويم السفينة الجانحة إلا في غضون شهرين على الأقل، إلا أن الدولة المصرية ورجالها الذين لا يعرفون المستحيل نجحوا فى وقت قياسي في تعويم السفينة، مؤكدا أن ما حدث جعل العالم كله ينظر إلى أهمية قناة السويس كشريان للتجارة العالمية.وأشار إلى أن ما حدث رسالة من مصر للعالم، بأن الوطن رغم كل المشكلات يمضي للأمام، وأننا قادرون على المسئولية.