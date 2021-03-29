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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبير: دعوة روسيا والصين لمحادثات المناخ تهدف لتأكيد التفوق الأمريكي

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:51 م
محادثات المناخ
محادثات المناخ
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قال الأستاذ المشارك في كلية السياسة العالمية بجامعة موسكو الحكومية أليكسي فينينكو:" إن دعوة الولايات المتحدة لروسيا والصين لمحادثات المناخ تهدف إلى تأكيد تفوق واشنطن".

وأضاف "فينينكو" اليوم الاثنين" الأمريكيون يريدون بناء نموذج جديد للعلاقات، والأساس الأول لهذا النموذج هو التفوق الكامل للولايات المتحدة على الدول الأخرى، والنقطة الثانية هي موافقة قادة الدول الأخرى على قبول التفوق الجديد للولايات المتحدة، والنقطة الثالثة هي إجراء حوار معهم في تلك المجالات، التي تهتم بها الولايات المتحدة".

وتابع الخبير الروسي:" إذا تم تبني اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن بالشكل الذي بدا به، وإذا جاء قادة روسيا والصين بهدوء إلى محادثات بايدن حول المناخ بعد كل هذه الهجمات المهينة إلى حد ما، فإن هذا سيظهر وكأنهم من حيث المبدأ يتفقون تماما مع الهجمات والضغوط الأمريكية".

وأشار إلى أن المحادثات بشأن المناخ مؤلمة جدا للصين لأن الولايات المتحدة تطالبها بالتخلي عن محطات الطاقة الحرارية والفحم، وأن واشنطن لا تتوقع رفضا من قبل موسكو وبكين للمفاوضات حول المناخ.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، من بين 40 من قادة العالم، إلى مفاوضات المناخ يومي 22 و23 أبريل المقبل، حيث سيعقد الاجتماع عبر الإنترنت.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق فرض عقوبات ضد الصين فيما يتعلق باضطهاد أقلية الإيجور، ومن جانبها فرضت الصين عقوبات انتقامية، وكذلك سبق وأن فرضت واشنطن أيضا عقوبات على موسكو.

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