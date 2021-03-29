محافظ سوهاج يفتتح قسم الإدمان بالصحة النفسية بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، اليوم، افتتاح قسم الإدمان بمستشفى الصحة النفسية، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور منمم عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أكرم عاشور مدير مستشفى الصحة النفسية بسوهاج.وقال الدكتور أكرم عاشور إن قسم الإدمان يحتوي على 18 غرفة فندقية بعدد سريرين ليسع القسم 36 حالة، مشيرا إلى أن المستشفى هي واحدة من المستشفيات الحكومية بمحافظة سوهاج، والتى دخلت عملية الإحلال والتجديد، ضمن تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، وذلك بتكلفة حوالى 70 مليون جنيه لخدمة أهالى محافظة سوهاج بصفة خاصة، وأهالى الصعيد بصفة عامة.وأوضح أن مساحة المستشفى 6000 متر مربع، منها 2500 متر مربع مباني، والباقي مساحات خضراء تضم ملعبًا وحديقة، مشيرا إلى أنها مصممة على أحدث كود للمستشفيات الحديثة ليكون أكبر مستشفى للطب النفسي في صعيد مصر، بطاقة استيعابية 74 سريرًا.ولفت مدير المستشفى إلى أنه يتكون من 3 طوابق قابلة للتوسع، ويوفر الخصوصية الشاملة لكل مريض، ويضم 6 مطابخ، و2 مغسلة، و6 مصاعد كهربائية، و8 وحدات متقدمة، وجناح نفسي أطفال، وجناح نفسي مسنين، ووحدة علاج بالعمل، وجهاز تنظيم إيقاع المخ، و16 غرفة استراحة، ومدرسة تمريض خاصة للذكور، ونقطة استراحة داخلية، وشبكة حريق، فضلًا عن 8 عيادات خارجية لمختلف التخصصات ستقوم باستقبال المواطنين العاديين من غير المرضى النفسيين بالعيادات الخارجية.