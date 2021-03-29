اعتقال إرهابيين اثنين في الأنبار غربي العراق

اعتقلت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، إرهابيين اثنين في محافظة الأنبار غربي البلاد.وذكرت مديرية الاستخبارات - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "عناصر الاستخبارات العسكرية تمكنت، استنادا إلى معلومات دقيقة، من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة (البو فراج) ب‍الرمادي في محافظة الأنبار"، مشيرة إلى أن الإرهابيين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) إرهاب.ولفتت إلى أنه تم تسليم الإرهابيين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.