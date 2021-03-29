قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مركز البدرشين للصيانة

أعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين والقرى التابعة لها لمدة ٨ ساعات، اعتبارًا من الساعة ٨ مساءً يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ ٣ ٢٠٢١ إلى الساعة ٤ صباحًا يوم الأربعاء الموافق ٣١ ٣ ٢٠٢١.وأوضحت المحافظة أن قطع المياه يأتي نظرًا لتنفيذ أعمال العمرات السنوية بالخزانات الأرضية وبيارة المياه العكرة بمحطة مياه البدرشين.فيما ستقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية إحتياجاتهم فورًا.