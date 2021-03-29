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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن وهولندا يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:48 م
أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
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بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك؛ سبل تطوير العلاقات الثنائية وزيادة التعاون والتنسيق في جهود حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأوضحت وزارة الخارجية الأردنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم - أن الوزيرين أكدا التضامن في مواجهة جائحة "كورونا" وتبعاتها ترجمة للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، كما استعرضا الجهود المستهدفة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، والتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وبحث الصفدي وبلوك الاستعدادات لمؤتمر بروكسل الخامس حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، وأهميته لاستمرار المجتمع الدولي بمساعدة اللاجئين السوريين عبر التزامات مالية قادرة على مواجهة هذا العبء.

وثمن الوزير الأردني الدعم الذي تقدمه هولندا للاجئين السوريين والتزامها تجاه الأردن في جهوده لتلبية احتياجات اللاجئين، مشددا على أنه لا بديل لحل الدولتين إلا على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشكر الصفدي نظيره الهولندي على موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، مشيرا إلى دعم هولندا المستمر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

من جانبه، شدد بلوك على أهمية دور المملكة في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن بلاده تعتبر الأردن شريكًا رئيسًا.. مشيدا بدور الأردن الإنساني الكبير في استضافة اللاجئين السوريين.

واتفق الوزيران على إدامة التواصل، والعمل من أجل تطوير التعاون في مختلف المجالات.

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