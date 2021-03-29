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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

دراسة: جرعة واحدة من لقاح كورونا توفر الحماية للمسنين

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:47 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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كشف باحثون عن أن جرعة واحدة من لقاح مضاد لفيروس كورونا توفر "حماية كبيرة" لنزلاء دور رعاية المسنين في إنجلترا.

وأظهرت دراسة، قادها باحثون من كلية لندن الجامعية، أن جرعة واحدة من لقاحي أسترازينيكا أوكسفورد أو فايزر بيونتيك منعت 56% من الإصابات بفيروس كورونا بعد أربعة أسابيع، ثم بنسبة 62% من الإصابات بعد خمسة أسابيع.

وكشف الباحثون أيضا أدلة تظهر أن التقاط الفيروس قد يصبح أقل عدوى بعد حصول الأفراد على اللقاح.

وأظهرت العينات أنه حتى الاختبارات الإيجابية للإصابة بكورونا بعد 28 يوما من الجرعة الأولى تظهر مادة فيروسية أقل.

وفي الوقت نفسه، تبين أنه لا يوجد فرق كبير من حيث مستويات الحماية بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا سابقا بالفيروس بعد حصولهم على اللقاح.

ولفت الباحثون إلى أن 11% فقط من المشاركين الذين حصلوا على اللقاح أصيبوا سابقا بالفيروس، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى المزيد من البحث حول فعالية اللقاحات بالنسبة لهم.

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