تشريح جثة شاب غرق بنهر النيل في العياط

أمرت نيابة جنوب الجيزة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب انتشلته قوات الإنقاذ النهري من نهر النيل بالعياط لتحديد سبب وفاته.وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.وتواصل النيابة التحقيق في الواقعة لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه واستدعاء أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالهم.تلقى مركز شرطة العياط، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص غرقا بنهر النيل، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شاب تعرض للغرق خلال السباحة بنهر النيل، وتم انتشال جثته، والتوصل لهويته، وتبين أنه يقيم بقرية تابعة لمركز العياط.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، والتي طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.