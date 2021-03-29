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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين تتسلم مليون جرعة إضافية من لقاح «سينوفاك» الصيني

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:44 م
سينوفاك
سينوفاك
أ ش أ
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تسلمت الفلبين اليوم الاثنين، مليون جرعة إضافية من لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في ظل تزايد أعداد الإصابات في البلاد.

ونقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية عن المتحدث باسم الخطوط الجوية الفلبينية، سيلو فيلالونا، قوله إن الشحنة وصلت اليوم على متن الخطوط الجوية الفلبينية، ليرتفع بذلك إجمالي مخزون البلاد من لقاحات كورونا إلى ما يزيد على 5ر2 مليون جرعة.

من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة، هاري روك، إنه سيتم توجيه الجزء الأكبر من هذه الشحنة إلى العاصمة مانيلا والمقاطعات الأربع المحيطة بها والتي تخضع لأشد مستويات الحجر الصحي.

وأضاف أن العاملين في مجال الرعاية الصحية والأشخاص الذين يعانون من مخاطر صحية على رأس الأولوية للحصول على لقاحات سينوفاك.

وكانت الفلبين قد أطلقت برنامج التطعيم ضد كورونا مطلع مارس الجاري، بعد يوم من وصول 600 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك"، كما تلقت البلاد 525 ألفا و600 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" من خلال "كوفاكس" هذا الشهر أيضا.

وتهدف إدارة الرئيس رودريجو دوتيرتي إلى تلقيح ما يتراوح بين 50 إلى 70 مليون شخص هذا العام من مجمل سكان البلاد البالغ تعدادهم نحو 108 ملايين نسمة.

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