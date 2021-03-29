ضاحي خلفان: المصريون حركوا صخور الأهرامات قبل 7 آلاف سنة

تعليقا على انتهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، قال الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في تغريدة له على موقع "تويتر": "المصريون حركوا صخور الأهرامات قبل سبعة آلاف سنة ما يحركون باخرة في القناة؟!".يأتي هذا فيما أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، صباح اليوم الإثنين، أن حالة سفينة الحاويات البنمية الجانحة سالمة وسيتم قطرها للبحيرات المرة.وأكد: أنه تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80%، وأن العمل مستمر على مدار الساعة حتى يتم تعويم السفينة بالكامل.