القبض على 38 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية في الجيزة

واصلت مديرية أمن الجيزة إعداد الحملات الأمنية، للقضاء على البؤر الإجرامية لتجارة المواد المخدرة، والقبض على المتهمين بحيازتها والاتجار بها، وتمكن رجال المباحث خلال حملة أمنية، من ضبط 38 متهما بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة، بين حشيش، وهيروين، وأقراص، واستروكس.وبمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بحيازتهم المضبوطات للإتجار بها، وترويجها بين عملائهم، في عدة مناطق بالجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.