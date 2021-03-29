المركزي الكويتي يخصص إصدار سندات وتورق بـ240 مليون دينار

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار كويتي (نحو 792 مليون دولار أمريكي).وقال البنك المركزي في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أجل الاصدار يبلغ ستة أشهر بمعدل عائد 250ر1 في المئة.وكان (المركزي) أصدر مطلع 22 مارس الجاري (سندات وتورق) بقيمة اجمالية بلغت 200 مليون دينار (نحو 660 مليون دولار) لثلاثة أشهر.