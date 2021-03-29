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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ترقية 12 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 14 مدرسًا بجامعة طنطا

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:41 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من: هشام عادل حسبى سعد بكلية الطب، وسمر عزت غازى الخولى بكلية العلوم، وعادل محمد هلال المتولى ومحمد رمضان أحمد على درويش بكلية الزراعة.

‏وتمت الموافقة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من دينا إبراهيم مصطفى الجندى وإبراهيم أحمد إبراهيم السيد شمحوط ومحمود مصطفى محمود الشريف بكلية الطب، وحسام محمد حسانين قاسم ومحمد عرفة محمد عرفة البدرى بكلية الهندسة، ودعاء عبدالرحمن عبد العزيز عبد الباقى بكلية التربية، وثريا عبد العزيز عبد التواب دياب بكلية العلوم، وسميرة السيد مصطفى المزين بكلية التمريض.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من: حسين ممدوح أحمد نصر وأحمد عبد المطلب طه عيسى وهبة أحمد حلمى المقدم ورانيا السعيد المرسى الخولى ونهى فوزى محمد فنون والزهراء محمد عطية عمارة وعمرو إبراهيم حسن الكوه بكلية الطب، وسالى محمد يسرى عبدالفتاح الشيخ وعمرو شعبان عبدالله فحيل بكلية العلوم، وأيمن محمد السيد الرفاعى وإكرامى عصمت عبدالهادى مبروك بكلية التجارة، ومحمد سمير محمد عبد اللطيف وإيمان جابر أبو الفتوح عطية بكلية الهندسة، وداليا حمدى أحمد محمد سيف الدين بكلية التربية النوعية.

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