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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

نهضة مصر تصدر كتاب مصطفى حسني الجديد «رسالة من الله»

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:40 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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أعلنت دار نهضة مصر للنشر عن صدور كتاب مصطفى حسني الجديد "رسالة إلى الله" وطرحه في المكتبات، كما قامت الدار بطرحه في معرضي الإسكندرية والشيخ زايد للكتاب.

أما عن الكتاب فهو يخاطب القارئ بأهمية أن يداوم الإنسان على قراءة القرآن الكريم؛ حيث يتجه البعض إلى هجر القرآن طوال عمره، ولا يلجأ إليه إلا في آخر العمر، وبالتالي قد يفوته العديد من الرسائل التي أرسلها الله إليه من خلال كتابه الكريم؛ لتجيب عن العديد من تساؤلاته وما قد يؤرقه من عقبات ومشاكل قد تواجهه خلال رحلته. يعرض الكتاب من خلال فصوله بعضًا من الرسائل التي يحملها القرآن الكريم إلينا عبر آياته الكريمة مع بعض التأملات وعلاقة هذه الرسائل بمجتمعنا كي تحمل القارئ في رحلة روحانية وفهم لمعاني القرآن الكريم.

الكتاب هو الثالث عشر من ضمن سلسلة كتب بناء العبد الرباني والتي تصدر أعدادها سنويًّا.

مصطفى حسني هو داعية إسلامي صدر له عدة كتب، منها: الكنز المفقود - خدعوك فقالوا - قصة حب- عيش اللحظة – كلمة- إنسان جديد - في معية الله – يوم في الجنة.

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