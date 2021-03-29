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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل تعليم القليوبية يحيل موجها للتحقيق بسبب الامتحانات الشهرية

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:38 م
ياسر محمود وكيل وزارة
ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية
كتب صلاح حسنى
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تفقد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية، عددا من مدارس إدارة بنها التعليمية لمتابعة سير الامتحانات الشهرية واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدارس.

وزار وكيل وزارة التربية والتعليم مدرسة أبو عبيدة بن الجراح للتعليم الأساسي، ومدرسة جمال الدين الأفغاني، وتفقد سير الامتحانات الشهرية واتباع الطلاب الاجراءات الإحترازية والوقائية داخل اللجان وضرورة التباعد الاجتماعي والنظافة، وخصوصا نظافة الحمامات والفصول والتهوية الجيدة والمناسبة داخل اللجان الامتحانية وتفقد الملاعب.

وأكد على نظافتها والتخلص من أى عوائق تعيق الطلبة وتحافظ على أمن وسلامة المنشأة التعليمية.

واطمأن وكيل وزارة التعليم على حسن سير الإمتحان بجميع المدارس وعدم وجود أي مشاكل باستثناء مشكلة واحدة وهى وجود سؤال من أسئلة العلوم من المقرر فى شهر أبريل والذى لم يحصل عليه الطلاب، وتم إحالة موجه أول العلوم للتحقيق وتوزيع درجات السؤال على باقى الأسئلة.

كما طمأن أولياء الأمور بالتزام الطلاب بارتداء الكمامات داخل المدارس وجميع العاملين داخل المدارس، مؤكدا ضرورة التخلص من الرواكد الخشبية والحديدية بالطرق القانونية للحفاظ علي سلامة أبناءنا الطلاب.

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