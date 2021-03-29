الداخلية تطالب المواطنين بسرعة تركيب الملصق الإلكتروني قبل 30 مارس

أهابت وزارة الداخلية، بالمواطنين، سرعة تركيب الملصق الإلكتروني قبل غد الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021.وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى، الذى يُعد خطوة مهمة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة، وذلك خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021، كموعد نهائى لتركيب الملصق الإلكترونى لكل المركبات.وتناشد وزارة الداخلية، المواطنين مالكي المركبات بكل أنواعها، سرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة 8 مساء، تيسير الإجراءات تركيب الملصق الإلكترونى فقط، بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.