مد أجل الحكم في قضية «مستريح الدهب» لـ12 أبريل

قضت محكمة قليوب الجزئية، برئاسة المستشار أحمد حجازي بمد أجل الحكم على «جواهرجى» المعروف إعلاميا بـ«مستريح قليوب» لجلسة 12 أبريل المقبل مع استمرار حبس المتهم في اتهامه بالنصب على المواطنين فى مدينة قليوب، والاستيلاء على أموالهم وبلغت نحو 3 ملايين جنيه بحجة تشغيلها فى تجارة المشغولات الذهبية.وشهدت جلسة الحكم إجراءات أمنية مشددة أشرف عليها اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية والعميد خالد محمدى رئيس مباحث القليوبية لمنع تزاحم الضحايا وعدم الاحتكاك بالمتهم وأسرته.وأكد الضحايا خلال الجلسة أن الذهب بمحل المتهم الذي أوهم من خلاله ضحاياه بقدرته على توظيف الأموال، تم شراؤه بالآجل ولم يسدد ثمنه رغم أن المتهم حقق من ورائه مكاسب بالجملة.كان اللواء فخرالدين العربى مدير امن القليوبية تلقى اخطارا من مامور قسم قليوب يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها جواهرجى بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها فى تجارة الذهب.وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "ن ن" 52 سنة جواهرجى استولى على قرابة 3 ملايين جنيه من العديد من المواطنين بحجة تشغيلها فى الذهب مقابل أرباح شهرية وبعد فترة فوجىء الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم وفوجئوا بأنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة.وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.