وكيل تعليم الغربية يتابع أولى أيام امتحانات النقل بشرق وغرب طنطا

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة عددٍ من مدارس إدارتي شرق وغرب طنطا التعليمية في أولى أيام امتحانات النقل لشهر مارس، وفقًا لخطة الامتحانات الواردة من الوزارة.في البداية قام بالتوجه إلى مدارس غرب طنطا، حيث تابع مدارس طنطا الإعدادية الحديثة بنات، وطنطا الإعدادية بنين، وعلى مبارك الابتدائية، واطمأن على حسن سير الامتحانات بجميع المدارس، وفق الإجراءات والاحتياطات الوقائية والاحترازية، حيث يؤدي اليوم 106546طالب وطالبة امتحانات النقل للصف الرابع الابتدائي، و96730 طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادي ذات الورقة الامتحانية متعددة التخصصات، كما يؤدي طلاب التعليم الفني بالصف الثاني امتحانات النقل بالتعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والتعليم المزدوج.وخلال المتابعة، أثنى على جهود مديري المدارس داخل اللجان من حيث التنظيم والتعقيم والنظافة والتطهير واتخاذ الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الطلاب.ثم اختتم وكيل الوزارة المتابعة بمدرسة سيدي مرزوق الابتدائية بشرق طنطا، حيث اطمأن على حسن سير الامتحان، وشدد على ضرورة نظافة اللجان وتطهيرها قبل وبعد الامتحان، وكذلك نظافة المقاعد والدسكات الخاصة بجميع اللجان، وإزالة كافة التشوينات الموجودة بالمدرسة، تم التواصل مع مدير عام الإدارة التعليمية بشرق طنطا، لمتابعة المدرسة، والتأكد من القيام بالنظافة والتطهير اللازمين قبل وبعد أداء الامتحانات.