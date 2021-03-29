محافظ بنى سويف يتابع أعمال الامتحان الورقى المجمع لشهر مارس

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، على سير أعمال الامتحان الورقى المجمع لشهر مارس 2021، والذي انطلق اليوم بامتحانات الصف الرابع الابتدائي وعددهم 74 ألفا و779 طالبًاوطالبة، بالتزامن مع عقد امتحان الصف الأول الإعدادى، وعددهم 64 ألفا و417 طالبًا وطالبة، فيما تستكمل الامتحانات "غدًا" بامتحان مجمع لطلاب الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادى، وتختتم الأربعاء القادم بامتحان الصف السادس الابتدائي.جاء ذلك خلال تواصل سهام يوسف وكيلة الوزارة مع المحافظ، والتي أشارت إلى تفقدها"صباح اليوم" لجان الامتحانات ببعض المدارس،لمتابعة تنفيذ توجيهات المحافظ وتعليمات وقرارات وزارة التربية والتعليم بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء عقد امتحانات صفوف النقل والتي تعقد بنظام الامتحان الورقى المجمع متعدد التخصصات "في يوم واحد" لكل صف، بمعدل امتحان كل شهر على مدار شهور مارس، أبريل، مايو، وهو ما يعادل امتحان الفصل الدراسي الثاني.وأكد المحافظ استمرار توفير كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب،حرصا على صحتهم وسلامتهم أثناء أداء الامتحان الذي يجرى في ظروف استثنائية بسبب كورونا،لافتا إلى أهمية تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول،واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان، مشددا على استمرار التنسيق بين رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية لتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، دون حدوث أي ‏معوقات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحان.وأضافت سهام يوسف وكيل الوزارة أن المديرية قد أتمت استعداداتها لعقد الامتحان المجمع، حيث عقد اجتماع بحضور مديري الإدارات التعليمية وموجهي عموم المواد لمراجعة استعدادات المدارس لعقد الامتحانات والذي تناول الالتزام بالقرارات الصادرة من الوزارة بشأن التعليمات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشيرة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية بجانب عرف العمليات الفرعية بالإدارات لمتابعة أعمال الإمتحانات وحل المشكلات حال حدوثها وتكليف مديري ووكلاء الإدارات بالمتابعة المستمرة للمدارس وأعمال الامتحانات منوهة عن متابعتها لامتحانات النقل للصفين الأول والثاني الفني والتي كانت قد بدأت السبت الماضى وتختتم الخميس المقبل وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية لتجنب العدوى بفيروس كورونا