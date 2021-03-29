رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مجلس النواب يقر تعريف المنطقة المقيدة لحرم نهر النيل

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:32 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعريف المنطقة المقيدة بمشروع قانون الموارد المائية والرى المقدم من الحكومة.

وطبقا للتعريف فهي تدخل ضمن منطقة حرم النهر والتى لا يسمح فيها بالبناء إلا بموافقة وزارة الرى وترخيص من الإدارة المحلية.

وألغى المجلس اشتراط أن يتم أخذ ترخيص من وزارة الرى، لكى يتم السماح بالبناء فى هذه المنطقة، والذى كان واردا فى مشروع القانون المقدم بالحكومة، وتم الاكتفاء بموافقة وزارة الرى على اعتبار انه يتم أخذ ترخيص من وزارة الادارة المحلية، وذلك تجنبا لان يحصل المواطن على ترخيصين من وزارتين، ولتخفيف العبء عليه.

وجاء تعريف المنطقة المقيدة بالمادة الأولى بمشروع القانون كما وافق عليها المجلس كمايلى:

هى المنطقة الغير مسموح فيها إجراء أى أعمال أو أنشطة إلابموافقة من وزارة الرى وهى المناطق الآتية:

1- المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 متر و80 متر عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل

3- منخفضات توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (170.00) من البرين.

4- مفيض توشكي من مسافة 100 متر وحتى مسافة 200 متر من خط كنتور (182.00) من البرين.

5- الحبس بين السد العالي وخزان أسوان من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر خارج خط كنتور (123.00) من البرين

6- القناطر الرئيسية علي نهر النيل وفرعيه، فى المسافة بين 100 متر و150 متر عند القطاع العرضى خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.

7- بالنسبة للمجاري المائية لمسافة 20 مترا خارج المنافع العامة كحد أقصى.

موضوعات متعلقة

النائب العام يأمر بحبس 8 أشخاص في حادث قطاري سوهاج

بعد انفراد «الدستور».. قناة السويس تعلن رسميًا تعويم السفينة وتعديل مسارها بنسبة 80%

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

متحرش جديد داخل أتوبيس الجيزة.. والأمن يفحص الكاميرات


الصور

image description

«عكاز الإرادة».. قصة طفلة سورية فقدت ساقها وتحلم بالدكتوراه (صور)

image description

ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 39 حالة بينهم 5 أطفال بأسيوط

image description

ندوة للتعريف بأهمية مبادرة «حياة كريمة» بمركز أبوتيج بأسيوط

image description

حملات لإزالة التعديات على البناء المخالف بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يتعهد بتعظيم الاستفادة من مزارع الجامعة

الأكثر قراءة

التحقيقات الأولية فى جنوح السفينة: «القبطان هو السبب»

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

تشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب جنوح السفينة بقناة السويس

مصير السفينة الجانحة بقناة السويس بعد تحركها

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

القبض على عضو فرقة ألاباما شيكس بسبب إساءة معاملة أطفال

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حصار ثلاث رذائل أزلية ضد الرقى والسعادة البشرية
عمرو خالد
الذكر وقود الروح
مؤمن المحمدي
11 يناير 1980
ماجد حبته
القمة التى تم تأجيلها
المزيد

الثقافة

بلهارسيا وسرطان.. كيف بدأت رحلة حليم وزكي مع المرض وكيف انتهت؟

يحيى خليل يستضيف مغنية إيطالية فى ختام موسمه الفنى بالإسكندرية

ليست سعاد حسني وحدها.. نساء في حياة عبدالحليم حافظ

جولة بالسيارات الكلاسيكية بشوارع مصر الجديدة التراثية