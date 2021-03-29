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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد استكمال إنشاءات مركز البحوث الزراعية

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:29 م
جريدة الدستور
إسلام أبوالمجد
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قام الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بتفقد أعمال الإنشاءات بمركز البحوث الزراعية ومنتجاتها التابع لكلية الزراعة بفرع الجامعة بأسيوط، وذلك ضمن أعمال التطوير التي يستهدفها مركز البحوث في إطار التنمية المستدامة لجامعة الأزهر في تطوير الخدمات المجتمعية والبحثية التي تقوم بها جامعة الأزهر، ومنها مقترح إنشاء وحدة تحليل إحصائي؛ لتحليل بيانات تجارب رسائل الماجستير والدكتوراه، وأبحاث الترقية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين داخل وخارج الجامعة، وذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة المركز المقام بمقر المركز بأسيوط، ورافق فضيلته الدكتور سالم فهمي عميد كلية الزراعة بأسيوط، والدكتور علاء جاد الكريم عميد كلية العلوم بأسيوط، والدكتور محمد أنور عميد كلية الصيدلة بأسيوط، والدكتور أحمد يوسف مهدي مدير مركز البحوث الزراعية ومنتجاتها، والأستاذ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الأمين العام المساعد لفرع الجامعة بأسيوط، وممثل شركة بيت الديكور للمقاولات والأعمال المتكاملة الدكتور احمد حسين، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المركز.

يأتي ذلك فى إطار حرص جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر على التطوير الدائم لكل الواحدات التابعة للجامعة.

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