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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«خطة النواب» تتابع تنفيذ توصياتها بشأن موازنة «التعليم العالي»

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:28 م
مجلس النواب
مجلس النواب
منى هيبه
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تواصل اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2020- 2021، اجتماعتها اليوم الإثنين، برئاسة النائب ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة، لمتابعة التوصيات المتعلقة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكشفت اللجنة خلال اجتماعها أمس عن عدم التزام وزارة التعليم بتوصيات اللجنة بشأن صرف مخصصات حوافز معلمى وموجهى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بموازنة العام المالى الجارى، والبالغة نحو مليار جنيه، حيث تبين للجنة أن ما تم صرفه من المبلغ لايجاوز 440 مليون جنيه فقط، وعليه أوصت اللجنة بمخاطبة وزير التعليم لتحديد المسئولية تجاه عدم صرف تلك المبالغ.

يأتي ذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة بحضور ممثلى وزارة المالية والوزارات المعنية التى أوصت اللجنة بدعم موازناتها لمتابعة مدى التزام المالية بتوصيات المجلس فى هذا الشأن.

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