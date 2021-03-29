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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كلڤن بيرچ: ادرس تقديم فيلم في مصر بعد حضوري مهرجان الأقصر

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:26 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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اقيم صباح اليوم ندوة للممثل والمنتج الامريكي من اصل افريقي كلڤن بيرج وهو احد اهم صناع السينما في أمريكا وادارت اللقاء الاعلامية هالة الماوي بحضور السيناريست سيد فؤاد.

وقال خلال الندوة: "كانت والدتي تؤكد انني ممثل مجنون، وبدأت حياتي كأكاديمي لكني  عملت كموظف في ألمانيا وذلك لاني اجيد الكثير من اللغات واولها الألمانية ويليها الاسبانية والإنجليزية؛ مضيفا: "لم انجح في إنجلترا خلال ست شهور وكنت  ساعود لأمريكا ولكن القدر أرسل لي سيناريو اول فيلم ونجح نجاحًا كبيرا، جعله يتجه نحو كتابة السيناريو ليقدم الموضوعات التي يرغب في مناقشتها، وبعدها كان يعرض عليه الاتجاه للانتاج وبدأ يدخل في كل جوانب الصناعه ويتقنها.

وعبر المخرج مايكل بيريش عن سعادته بالتواجد في الاقصر وحرص ادارة المهرجان على إقامة هذه الدورة رغم كل ما نمر به من صعوبات في جائحة كورونا، وحرص على التعرف على المنتج بيرج الذي لفت نظره بأزيائه في حفل الافتتاح مؤكدًا ضرورة ان يتجه لصناعة الافلام في نيجيريا.

وأكد المنتج كلڤن بيرج أنه يدرس جديًا تقديم فيلمًا يصور في مصر ويعمل على ذلك برفقة ابنه الروحي لشدة انبهارهم بما شاهدوه من جمال الحضارة.

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