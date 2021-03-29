القومي للحوكمة: الاستثمار فى البشر جزء لا يتجزأ من الإصلاح والبناء

قالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تنمية العامل البشرى جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح والبناء، إيمانا بالدور المحوري المنوط بالعاملين بالدولة لتنفيذ هذه الإصلاحات والجاهزية لما يليها من تبعات تؤثر على المهام الملقاة على عاتقه.وأضافت شريف، خلال توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية وسفارة الدنمارك، أن رؤية مصر 2030 تمثل محطة أساسية فى مسيرة التنمية الشاملة والإصلاحات فى شتى المجالات حيث تربط الحاضر بالمستقبل وتتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم وتعزز من علاقاتها الدولية وانفتاحها على آفاق أوسع.وتابعت: فى ضوء النهج الذي اتبعه المعهد من تكوين شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة حتى يتسنى له أن يوسع من دائرة خبراته وأن يستفيد من المؤسسات العلمية المرموقة التى قطعت شوط كبير فى مجالات التدريب، وبناء القدرات، التعليم، البحوث، الاستشارات، ولما لمصر من علاقات متميزة وراسخة مع مملكة الدنمارك كشريك أساسي فى التنمية فقد تم الاتفاق مع الجانب الدنماركي متمثلا في السفارة الدنماركية بالقاهرة للعمل معا على تحقيق الريادة والإبداع في بناء وتطوير القدرات البشرية.ومن جانبه أكد سفير الدنمارك بالقاهرة سفيند أولينج على أن الدنمارك حريصة على تعزيز التعاون مع مصر فى مجال التنمية المستدامة. وقال إن الشراكة مع معهد الحوكمة والتنمية المستدامة ستسهم فى بناء الكوادر وتنظيم زيارات دراسية ومن ثم ستساهم فى تحقيق أهداف إستراتيجية 2030.