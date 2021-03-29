رسالة من درة لجمهورها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة درة جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام".وظهرت درة في الصور بإطلالة جذابة وعلقت قائلة:"تتكون الحياة من تجارب صعبة. لن يرى الآخرون الألم والجروح المخفية والدموع الجافة. ولا يهم ما يرونه... المهم أن تتغلب على التجارب بشجاعة وأن تحافظ على نقاء قلبك ".ويذكر أن، أخر أعمالها هو مسلسل "بين السما والأرض" سيعرض في رمضان المقبل وهو مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي.