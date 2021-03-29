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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترحيب عربي واسع بتعويم السفينة الجانحة: عاد شريان الحياة

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:24 م
السفينة الجانحة
السفينة الجانحة
أمينة ذكى
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رحب العالم العربي اليوم الإثنين، بالمحاولات المصرية الناجحة في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، كما احتفى إعلاميون ومشاهير عرب بنجاح المصريين في إنهاء أزمة الناقلة "إيفر جين".

وقال الإعلامي الإماراتي علي خليفة عبر حسابه على موقع "تويتر": "مصر تعيد للعالم قناته وتجدد اختصار مسافاته.. عاشت مصر وعاش شعبها قناة السويس السفينة الجانحة تحيا مصر".

وعلقت المطربة الإماراتية أحلام قائلة: "تحيا جمهورية مصر العربية وها قد أبحرت المحروسة ومش غريبة عليكي يا مصر أم الدنيا يا عظيمة.. تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس كلنا معك يا مصر".

فيما وصف الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي الدكتور محمد العوين، اليوم الإثنين قناة السويس بقنطرة الحياة الاقتصادية بين شعوب الأرض.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "الحمد لله على نجاح مصر العظيمة في تعويم السفينة الجانحة، قناة السويس شريان العالم وقنطرة الحياة الاقتصادية بين شعوب الأرض، ولا شك أن مجرد التفكير في حفرها (1859- 1869) قبل أكثر من 150 سنة يعد فكرًا نهضويًا استشرافيًا للمستقبل".

فيما أشاد المدون السعودي البارز منذر آل الشيخ مبارك، بنجاح مصر في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "الحمد لله على نجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، خبر يثلج صدر كل إنسان ويثبت للعالم أن مصر لا مكان عندها للمستحيل، كلنا معك يا مصر قالها كل حر والحمد لله على قطع دابر كل شامت رده الله بخيبته لم ينل شيئًا".

وقال الكاتب والمحلل السياسي السعودي عمر عبدالوهاب العيسى، اليوم، إن أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس كشفت أهمية مصر، وكتب في تغريدة عبر "تويتر": "عاد شريان الحياة العربي الذي يمر منه 14% من اقتصاد المعمورة أأمن وأسرع الممرات البحرية ازدواجية العبور تربط الشرق بالغرب قناة السويس أطول قناة مائية بالعالم قادرة على استيعاب أضخم السفن تستخدم تكنولوجيا VTMS لمراقبة الملاحة بالرادار السفينة الجانحة عرفت البشر أكثر بأهمية مصر".

وأشاد الإعلامي بفضائية "سكاي نيوز عربية" جمال الحربي، اليوم، بنجاح مصر في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، مؤكدًا أن مصر ردت على جميع من شكك في قدرتها على تجاوز الأزمة.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "مصر بسواعد أبنائها تنجح في تعويم السفينة الجانحة وتُعيد التجارة العالمية إلى مسارها الصحيح خلال أسبوع في رسالة رد قوية على جميع من شكك في قدرة مصر على تجاوز الأزمة.. تسلم الأيادي ففي كل يوم الذهب المصري الخالص يزداد بريقًا".

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