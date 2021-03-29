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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدا.. مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون تعلن الفائزين بمسابقتها

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:24 م
مؤسسة فاروق حسني
مؤسسة فاروق حسني للثقافة
جمال عاشور
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تقيم مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، غدًا الثلاثاء ٣٠ مارس، حفلا كبيرا للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الفنون الدورة الثانية في مسابقات ( التصوير "الرسم" - النحت - النقد الفني التشكيلي- التصوير الفوتوغرافي- العمارة ) عام ٢٠٢١، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة بمركز الجزيرة للفنون في تمام الساعة ٦ مساء.

وتتفضل الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بافتتاح المعرض الجماعي للشباب المتأهلين.

جدير بالذكر أن المؤسسة طلبت من جميع المشاركين والحضور في الحفل وإفتتاح المعرض بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

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