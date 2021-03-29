غدا.. مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون تعلن الفائزين بمسابقتها

تقيم مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، غدًا الثلاثاء ٣٠ مارس، حفلا كبيرا للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الفنون الدورة الثانية في مسابقات ( التصوير "الرسم" - النحت - النقد الفني التشكيلي- التصوير الفوتوغرافي- العمارة ) عام ٢٠٢١، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة بمركز الجزيرة للفنون في تمام الساعة ٦ مساء.وتتفضل الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بافتتاح المعرض الجماعي للشباب المتأهلين.جدير بالذكر أن المؤسسة طلبت من جميع المشاركين والحضور في الحفل وإفتتاح المعرض بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.