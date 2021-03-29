خطورة تعرض الحوامل والأطفال والرضع لدخان السجائر والشيشة (إنفوجراف)

حددت وزارة الصحة والسكان، فى إنفوجراف خطورة تعرض الحوامل والأطفال والرضع لدخان السجائر والشيشة.وقالت إن استنشاق الأطفال الرضع لدخان التبغ الصادر من الآباء المدخنين يزيد لديهم مخاطر حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ وانخفاض النمو البدنى والإصابة بسرطان الأطفال.وأكدت أن تعرض الأطفال لدخان التبغ يتسبب فى إصابتهم بأمراض تنفسية مزمنة مثل الربو وعدوى الأذن وانخفاض وظائف الرئة.وأضافت أنه يصاب الأطفال من الأمهات المدخنات بمزيد من النوبات المرضية التنفسية، كما أن تدخين الأطباء فى المنزل يتسبب فى إصابة الأطفال بالالتهاب الرئوى والتهاب القصبة الهوائية.وأكدت أن تعرض الحوامل لدخان التبغ يتسبب فى انخفاض وزن المولود عند الولادة، وهو ما قد يؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بالمشاكل الصحية وصعوبة التعلم عند الطفل.