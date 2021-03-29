بنخفيذ 25%.. توفير سلع رمضان بفروع الدلتا ماركت في شمال سيناء

أعلن المهندس علاء سمري، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، توفير 85 كرتونة مربى التين و15 كرتونة قمر الدين وضخ طن بلح جاف، وعادي بكمية تصل نحو 25 كرتونة من خلال القافلة التموينية رقم 256، لصالح فروع الدلتا ماركت وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة 25% استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.وأضاف سمري لـ"الدستور"، أن فروع الدلتا ماركت التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة ستقوم بطرح اللحوم الحمراء الطازجة السودانية بسعر 85 جنيها واللحوم المجمدة بسعر 65 جنيها والدواجن المجمدة بـ30 جنيها للكيلو، لتوفير جميع أنواع البروتين من اللحوم الحمراء والبيضاء، لافتا إلى أن هناك استقرارا في الأسعار بالأسواق.