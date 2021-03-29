اندلاع حريق كبير بمصفاة نفط إندونيسية

اندلع حريق هائل الاثنين في واحدة من أكبر مصافي النفط في اندونيسيا اجتاح منشآتها بالكامل، وفق ما أفادت وكالة إدارة الكوارث مشيرة إلى وقوع إصابات.وكافح رجال الإطفاء لاحتواء الحريق في مصفاة بالونغان في مقاطعة جاوا الغربية، التي تديرها شركة بيرتامينا الحكومية للنفط، بينما تصاعدت أعمدة الدخان الأسود منها.