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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر ترحب بمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» لزراعة 40 مليار شجرة

الإثنين 29/مارس/2021 - 01:43 م
مبادرة الشرق الأوسط
مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
الدستور
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رحبت مصر بمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»، التي أعلن عنها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والهادفة إلى الشراكة مع دول الشرق الأوسط لزراعة ٤٠ مليار شجرة إضافية في المنطقة، بما يسهم في استعادة مساحة تعادل ٢٠٠ مليون هكتار من الأراضي المُتدهورة، وتخفيض معدلات الكربون العالمية بنحو ٢.٥٪.

وقالت وزارة البيئة، فى بيان لها اليوم الاثنين، إن مصر تُثمّن هذه المبادرة الطموحة الدالة على الأهمية التى توليها المملكة العربية السعودية لمجالات الحفاظ على البيئة والعمل المناخي الدولي، فإنها تُعرب عن تطلعها إلى المشاركة الفعالة مع المملكة الشقيقة في تفعيل وتنفيذ هذه المبادرة على نحو يسهم في دعم العمل البيئي في الشرق الأوسط.

وكان قد أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، عن أن "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، اللتين سيتم إطلاقهما قريبًا، سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية.

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