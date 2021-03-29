محيي إسماعيل: جسدت 17 عقدة من خلال منهج السيكودراما بـ«خبث الفنان»

نظم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة برئاسة السيناريست سيد فؤاد ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، مؤتمرا صحفيا للفنان محيي إسماعيل في إطار تكريمه خلال للدورة العاشرة المقامة حاليًا.شارك في المؤتمر، كلا من رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، والفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، وأدار المؤتمر جمال عبد الناصر رئيس المركز الإعلامي للمهرجان.وقال محيي إسماعيل في بداية المؤتمر: "رجل عاشق للتأمل والرصد والوصول إلى حقيقة معينة، ووصلت إلى أن العالم كله قائم على كلمه واحدة وهي العبث".وتابع محيي اسماعيل: "كان حظي حلو إني عملت في الإخراج والتأليف، فكان أول فيلم شاركت فيه رشحني له نور الشريف للمخرج حسام الدين مصطفى، فيلم الأخوة الأعداء، وبعد أن قرأت الشخصية قولت له الفيلم ينقصه شئ مهم وهي الصرع، وبعد أن أقنعته ذهبنا إلى مستشفى العباسية لمتابعة مريض بالصرع بشكل حقيقي حتى أتمكن من تجسيد الشخصية، وبالفعل قدمنا الفيلم، وكان أجري 1500 جنيه وبعد هذه الإضافة وصل لـ 3500 جنيه".وعن تساؤل، كيف أضاف العقد الـ17 لأدوار في 17 فيلما، قال: "أي مخرج ألتقي به أقول له ممكن تسمح لي أتعمق في دوري، وأضع بخبث العقدة التي أريدها، وجسدت 17 عقدة من خلال منهج السيكودراما، مع 17 مخرجا".وقال الفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان: "منذ رأيت محي اسماعبل على المسرح ثم الشاشة كان ملفتا للنظر وسط كل الممثلين، ووالدي كان بيحبه جدا ويتابعه في كل الأعمال التي يقدمها، وحينما دخلت المجال كان والدي دائما يسألني عنه، محيي إسماعيل هو ممثل لا يوجد مثله كثير في العالم".وعن مشروع فيلم معمر القذافي وفكرة تقديم هذا العمل، قال محيي إسماعيل: "جاءت فكرة تقديم الفيلم حينما كنت في زيارة مع سعد الدين وهبه، وعرفني على الرئيس معمر القذافي، وقال لي سوف تجسد شخصية معمر القذافي في فيلم، وذهبت إلى الرئيس الليبي والتقيت به، وتكتب في الفيلم منذ 18 عاما، ومن المفترض أن يخرج إلى النور في 2021 بإنتاج شركة إنجليزية، ومرشح معي في الفيلم جورج كلوني وبعض النجوم لأنه سيكون فيلم عالمي".وبالنسبة لرفضه الأعمال الدرامية قال: "لا أرغب في أي أعمال درامية ولا مسرحية حاليا، فالحياة بالنسبة لي مراحل، والمرحلة التي أعيشها حاليا أريد أن أقدم أعمالا سينمائية فقط".وعن وصفه بالغرور، قال: "لا يوجد نجم لم يقال له أنت متكبر ومغرور، فكلهم وبلا استثناء، وقيمة الفنان تكون من الأعمال التي يقدمها".واختتم حديثه قائلا: "لا أندم في حياتي، لأن الحياة بالنسبة لي رحلة اختار منها بعض الأشياء وأرحل، فأنا اختار ما أفعله، فليس لدى الأمور النمطية التي يعيشها الكثير من الناس".