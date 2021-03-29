«ليث إيجينسيس»: 367 سفينة تنتظر دخول قناة السويس

كشفت وكالات «ليث إيجينسيس» Leth Agencies التي تقدم الخدمات لقناة السويس، في بيان لها عقب الإعلان عن بدء تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، إن 367 سفينة تنتظر الدخول إلى القناة مع استمرار جهود تعويم ناقلة الحاويات "إيفر جيفين".ووفقا لبيان الوكالات: من بين السفن المنتظرة لتعبر القناة 98 ناقلة متعددة و96 سفينة حاويات و35 ناقلة نفط خام، لافتة إلى أن التوقعات الحالية "إيجابية" وأن السفينة الجانحة سيتم إعادة تعويمها "قريبا" بعد الجهود الهائلة والتنسيق الذي قامت به هيئة قناة السويس.يأتي هذا فيما أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، صباح أمس الإثنين، أن حالة سفينة الحاويات البنمية الجانحة سالمة وسيتم قطرها للبحيرات.وأكد: أنه تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80%، وأن العمل مستمر على مدار الساعة حتى يتم تعويم السفينة بالكامل.وأضاف: "بدأنا تعويم السفينة بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر؛ حيث ابتعدت مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار".وأوضح أن مناورات الشد لتعويم السفينة تتم بواسطة 10 قاطرات، مشيرا إلى وصول سفينة إيطالية صباح اليوم للمساعدة.