محافظ مطروح يتفقد مشروع إنشاء المدفن الصحي بمساحة 60 فدانا

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، مشروع إنشاء المدفن الصحي على مساحة 60 فدانا بالكيلو 20 طريق سيوة مطروح، بحضور المهندس طاهر السنيني مدير إدارة شئون البيئة ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وعددا من الأجهزة التنفيذية.وتفقد محافظ مطروح إنشاءات المدفن الصحي وخلية الدفن مستمعا لشرح عن الموقع من قبل المهندسين، مطالبا بسرعة الانتهاء من الخلية الأولى قبل بداية يونيو موجها برصف الطريق المؤدي إلى المدفن.يتضمن المشروع خلية الدفن الرئيسية بطاقة استيعابية 187 ألف متر 3، بحيرة التبخير بطاقة استيعابية 1275 مترا 3 وطريق داخلي للمشروع لسهولة النقل والتشغيل.كما يتضمن المشروع خندق لتصريف مياة الأمطار، المباني الخدمية للموقع، مبنى الحارس، غرفة مراقبة، ميزان البسكول بحمولة 100 طن، المبنى الإداري يتضمن مكاتب الموظفين وغرفه مبيت العمال وغرفه الطاقة والأنارة للموقع بالإضافة إلى خزان وقود لتزويد السيارات بالوقود وخزان مياه لتغذية المبني الإداري وخزان صرف صحي.